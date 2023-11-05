Израильские военные заняли позиции на побережье сектора Газа
Армия обороны Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа достигла побережья анклава и закрепилась там. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В рамках расширения сухопутных операций 36 дивизия израильской армии действовала в северной части сектора Газа. Солдаты ЦАХАЛ пробились вглубь палестинского анклава и заняли позиции на побережье. Задачей дивизии является окружение сил ХАМАС в Газе, добавили представители армии.
С начала обострения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ нанесла удары по 2,5 тысячи объектов палестинского движения в анклаве. Военные продолжили атаковать инфраструктуру ХАМАС с помощью авиации.
Эскалация на Ближнем Востоке произошла после того, как боевики палестинского движения выпустили тысячи ракет по израильским городам утром 7 октября. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.