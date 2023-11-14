Израильские военные захватили парламент Газы

По информации издания, на фотографии позируют солдаты бригады «Голани», которые участвуют в наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильские военные захватили здание парламента и сделали коллективное фото. На снимке военнослужащие держат в руках флаги страны. Издание отметило, что в здании законодательного совета Газы с 2007 года заседают исключительно члены ХАМАС.

Радикальное палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа , заявили в Минобороны Израиля. Боевики группировки бегут на юг. Министр обороны Йоав Галант заявил, что у ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ.

Число погибших в секторе Газа достигло 11 078 человек. Среди погибших - 3027 женщин и 4506 детей, сообщил Минздрав Палестины.