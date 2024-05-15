Израильские военные возмутились из-за плана Нетаньяху по управлению Газой

Израильские чиновники рассказали изданию, что Израилю в будущем необходимо урегулировать ситуацию с управлением в секторе Газа, но четкого плана у руководства по-прежнему нет.

«Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неспособность разработать и объявить процесс создания альтернативы ХАМАС для управления Газой», - указали в газете.

По мнению источников издания, Израиль «застрял в процессе зачистки» ХАМАС и не может найти или создать альтернативу радикальному палестинскому движению, которое управляет анклавом.

Ранее переговоры израильского руководства с палестинской стороной провалились , и ЦАХАЛ ударил по Рафаху. По данным палестинского минздрава , число жертв в секторе Газа с начала конфликта увеличилось до 34 943 человек.