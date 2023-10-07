Израильские военные уничтожили сотни боевиков при попытке преодолеть барьер в секторе Газа

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«За последние несколько часов наземные и воздушные силы ЦАХАЛ действовали в ряде районов на юге Израиля и уничтожили сотни террористов», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Два самолета израильских Военно-воздушных сил пресекли попытку боевиков проникнуть за ограждение рядом с КПП «Карни» на юге страны.

Израильская армия нанесла мощный удар по силам ХАМАС возле КПП «Эрез» у границы с сектором Газа.

Израиль подвергся масштабной атаке со стороны ХАМАС, их силы выпустили из сектора Газа более двух тысяч ракет. Жертвами обстрелов стали не менее 100 мирных жителей. Около 60 военнослужащих ЦАХАЛ погибли , еще 50 попали в плен.