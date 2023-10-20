Израильские военные уничтожили склады и высокопоставленного боевика ХАМАС

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«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем сотне террористических объектов, принадлежащих ХАМАС, включая подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров», - объявили военные.

Отряд воздушной группировки ХАМАС в секторе Газа уничтожили после того, как он попытался сбить ракетами израильский самолет. Военные ударили по мечети в районе Джабалия, которую, по словам ЦАХАЛ, боевики использовали как наблюдательный пункт и плацдарм. Среди погибших - Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде. Он участвовал в нападении на юг Израиля 7 октября.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военными заявил, что Израиль нанесет сокрушительный удар по ХАМАС. Источники сказали агентству Bloomberg, что под влиянием США Израиль изменит план наземной операции в секторе Газа.