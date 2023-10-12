Израильские военные ударили по элитному подразделению ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по командным центрам элитных сил палестинского движения ХАМАС под названием «Нухба». Именно эти бойцы 7 октября пересекли южную границу у сектора Газа и напали на жителей, сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
«Ночью военные произвели волну ударов по элитным силам „Нухбы“, нанося удары по оперативным командным центрам, используемым боевиками, которые проникли в общины, окружающие сектор Газа в прошлую субботу», - объявили вооруженные силы.
По информации израильской армии, бойцов для «Нухбы» набирали высокопоставленные боевики ХАМАС. Им поручили проводить террористические атаки, устраивать засады, рейды, нападения, запускать ракеты и вести снайперский огонь.
Самолеты ЦАХАЛ поразили резиденцию старшего военно-морского командующего ХАМАС в бригаде «Рафах» Мухаммада Абу Шамала. На ее территории хранили оружие. Самого боевика ликвидировали.
Египет отказался пускать беженцев из сектора Газа. Оказание гуманитарной помощи он обсудил с Турцией, США и Катаром. Под ударами израильской армии погибли 1,2 тысячи человек.