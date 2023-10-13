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«На основании показаний очевидцев и проверенных видеозаписей, можно точно сказать, что войска ЦАХАЛ применяли снаряды с белым фосфором в ходе операций в Газе и Ливане», - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права, положения которого требуют избегать жертв и ранений среди мирного населения.

Ранее палестинский МИД также обвинил израильских военных в применении фосфорных и кассетных снарядов. Дипломатическое ведомство сравнило использование этого типа боеприпасов с геноцидом гражданских лиц в секторе Газа.

Минздрав Палестины сообщал, что количество погибших в Газе увеличилось почти до 1 500 человек.