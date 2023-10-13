Израильские военные поразили несколько десятков баз с БПЛА в Газе

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По информации армии, боевики ХАМАС использовали эти базы для запуска беспилотных летательных аппаратов по израильской территории.

«Боевые самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам военных баз на крышах домов мирных жителей Газы. Они использовали их для запуска беспилотников по населенным пунктам Израиля», - сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что боевики использовали мирных гражданских в роли живого щита.

Ранее в пятницу представители ХАМАС объявили о запуске 150 ракет по городу Ашкелон в Израиле. Он объяснил свои действия ответной мерой на регулярные обстрелы мирного населения со стороны Израиля.

Ранее правозащитники из Human Rights Watch сообщили, что израильские военные применяли в секторе Газа снаряды с белым фосфором.