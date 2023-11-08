Израильские военные останутся в секторе Газа после завершения операции

«Когда мы победим ХАМАС и все это закончится, очень важно не допустить возрождения террористических элементов. Силы безопасности Израиля должны присутствовать в секторе Газа», - сказал он.

При этом Регев отметил, Израиль не преследует цель взять управление анклавом на себя, также как и оккупировать сектор Газа.

«Мы заинтересованы в возникновении условий, в которых местные жители начали сами управлять территорией при активной международной поддержке. Надеюсь, арабские страны удастся привлечь к этому процессу», - добавил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вечером во вторник стало известно, что израильские войска проникли в центр города Газа , где начала боевые действия против сторонников движения ХАМАС.