08 ноября 2023, 07:24

Израильские военные останутся в секторе Газа после завершения операции

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Израильские военные продолжат находиться в секторе Газа после завершения военной операции. Об этом в эфире телеканала CNN сказал старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

«Когда мы победим ХАМАС и все это закончится, очень важно не допустить возрождения террористических элементов. Силы безопасности Израиля должны присутствовать в секторе Газа», - сказал он.

При этом Регев отметил, Израиль не преследует цель взять управление анклавом на себя, также как и оккупировать сектор Газа.

«Мы заинтересованы в возникновении условий, в которых местные жители начали сами управлять территорией при активной международной поддержке. Надеюсь, арабские страны удастся привлечь к этому процессу», - добавил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вечером во вторник стало известно, что израильские войска проникли в центр города Газа , где начала боевые действия против сторонников движения ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
08 ноября 2023, 07:05
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в стремлении уничтожить Евросоюз
РИА «Новости»
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Продвинув вступление коррумпированной и находящейся в состоянии конфликта Украины в Евросоюз глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцирует уничтожение Европы. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об этом в своем X (Twitter).

В ближайшие дни, напомнил он, Еврокомиссия планировала выпустить отчет о выполнении условий для вступления Украины в Евросоюз и запустить переговоры об интеграции. Флориан Филиппо назвал эту страну глубоко коррумпированной и находящейся в состоянии вооруженного столкновения.

«После этого трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» - заявил он.

Политик напомнил слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что следом за Украиной в Евросоюз вступят Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово, Сербия, Северная Македония, Молдавия и Грузия. Флориан Филиппо посоветовал Франции выйти из организации.

Украина сможет вступить в Евросоюз к 2030 году, допустил глава Евросовета Шарль Мишель. Для этого властям придется провести реформы, побороть коррупцию и выполнить другие условия.

Еврокомиссия Международные отношения Европа Евросоюз Украина Франция
08 ноября 2023, 06:29
Закрытое заседание по «Северным потокам» в Совбезе ООН проведут по инициативе России
РИА «Новости»
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После открытого заседания по Украине 8 ноября Совет Безопасности ООН проведет закрытое слушание по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Постоянное представительство Бразилии при ООН объявило, что оно пройдет по инициативе российской стороны, сообщили «Известия».

После открытого заседания по Украине 8 ноября Совет Безопасности ООН проведет закрытое слушание по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Постоянное представительство Бразилии при ООН объявило, что оно пройдет по инициативе российской стороны, сообщили «Известия».

«Состоится закрытое заседание по „Северным потокам“ по запросу Российской Федерации», - заявили дипломаты.

Открытое слушание по Украине в связи с ударами по Донецку начнется в 23:00. Сразу по его окончании пройдет закрытое заседание по подрыву «Северных потоков».

Утечки на российских газопроводах зафиксировали в сентябре 2022 года в датской экономической зоне, к юго-западу от острова Борнхольм, и шведской, к северо-востоку от него. Специалисты пришли к выводу, что произошла диверсия. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США вывели магистраль из строя, чтобы оставить Европу без газа из России.

Газопровод Северный поток — 2 Взрывы ООН Северный поток
08 ноября 2023, 06:16
Конгрессмены США поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины
РИА «Новости»
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Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о конфискации замороженных российских активов и передачи в фонд помощи Украине. Только два конгрессмена выступили против, сообщили «Известия».

Заседание прошло 7 ноября. Законопроект поддержали 40 конгрессменов, двое проголосовали против. Дату рассмотрения в широком составе, всей палатой представителей, пока не назначили.

Группа демократов и республиканцев внесла законопроект в июне. Они предложили наделить госсекретаря полномочиями выделять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные активы Центробанка России и других структур. Авторы указали, что решение об изымании средств примет американский президент.

В странах Запада заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, из них только пять миллиардов - в США. Осенью СМИ сообщали, что американские политики активизировали попытки конфисковать эти средства.

США Конгресс США Украина Деньги
08 ноября 2023, 04:53
Конец Зеленского предсказали в США
РИА «Новости»
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Украине придется согласиться на худшие условия на будущих мирных переговорах из-за веры президента страны Владимира Зеленского в помощь США. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Военный отметил, что Владимир Путин всегда серьезно относился к переговорам и напомнил, что весной 2022 году президент России приостановил наступление войск после обещания Украины отказаться от вступления в НАТО. Но, по словам Макгрегора, тогда в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и не дал решить дело миром. Теперь, уверен эксперт, условия для Украины на будущих мирных переговорах будут гораздо хуже.

«[США] обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе», - заявил Дуглас Макгрегор.

Ранее профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил в интервью французской газете Figaro, что не видит перспектив победы Америки на Украине. По мнению эксперта, США проиграли уже дважды: когда допустили начало СВО и когда отправили Украину в провальное контрнаступление. Теперь американские власти постараются переложить ответственность за поражение на Владимира Зеленского, считает Уолтер Мид.

США Владимир Зеленский Украина

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