Израильские военные окружили город Газу

Израильские войска задействовали менее половины численности ВВС и готовы атаковать другие фронты в случае необходимости, подчеркнул Халеви.

«Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в городе Газе», - сказал он.

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского анклава в рамках операции движения ХАМАС под названием «Потоп Аль-Аксы». В ответ ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

За несколько дней военные Израиля взяли под контроль населенные пункты у границы с Газой и атаковали объекты, в том числе гражданские, на территории анклава. ЦАХАЛ сообщил о полной блокаде сектора Газа, куда прекратились поставки воды, продуктов питания, лекарств, электричества и топлива.

Число жертв в палестинском анклаве с начала обострения конфликта достигло 9061. Жертвами эскалации стали более 3,7 тысячи детей и свыше 2,3 тысячи женщин.