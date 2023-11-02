02 ноября 2023, 20:22

Израильские военные окружили город Газу

pxhere.com
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Бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газе уже несколько дней и окружают его с разных направлений. Об этом сообщил начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, чьи слова привело издание Haaretz.

Израильские войска задействовали менее половины численности ВВС и готовы атаковать другие фронты в случае необходимости, подчеркнул Халеви.

«Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в городе Газе», - сказал он.

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского анклава в рамках операции движения ХАМАС под названием «Потоп Аль-Аксы». В ответ ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

За несколько дней военные Израиля взяли под контроль населенные пункты у границы с Газой и атаковали объекты, в том числе гражданские, на территории анклава. ЦАХАЛ сообщил о полной блокаде сектора Газа, куда прекратились поставки воды, продуктов питания, лекарств, электричества и топлива.

Число жертв в палестинском анклаве с начала обострения конфликта достигло 9061. Жертвами эскалации стали более 3,7 тысячи детей и свыше 2,3 тысячи женщин.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 21:06
«Шаг в неверном направлении». В США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией
Правительство США
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Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России — шаг в неверном направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело агентство Reuters.

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России - шаг в неверном направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело агентство Reuters.

Власти Соединенных Штатов глубоко обеспокоены шагами РФ по дератификации ДВЗЯИ, подчеркнул Блинкен.

«К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении», - добавил госсекретарь США.

Президент Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Договор должен был стать инструментом для прекращения любых видов испытаний, но так и не вступил в силу. Его не ратифицировали восемь из 44 государств, имеющих ядерное оружие.

Путин не планировал связываться с США перед принятием решения о дератификации ДВЯЗИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этом не было необходимости.

Ядерное оружие США Россия
02 ноября 2023, 19:44
Карты UnionРay перестанут работать за рубежом
РИА «Новости»
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Карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», который попал под санкции, перестанут работать за границей с 3 ноября. Об этом написал ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», - сообщили клиентам.

«Русский стандарт» посоветовал снять наличные с карт, так как операции могут приостановить в ближайшее время. Комиссию за снятие денег вернут.

Кроме «Русского стандарта» под санкции Соединенных Штатов попали «Абсолют банк» и ВБРР. Всего в новом списке оказались почти 200 юридических и 39 физических лиц.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предрек усиление западных санкций против России вопреки дефициту идей. Евросоюз и США продолжают давление, хотя понимают, что вводимые ограничения вредят им самим, отметил он.

Банки Россия
02 ноября 2023, 19:19
Выпущенная из Ливана ракета попала в израильский ресторан
unsplash.com
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Пожар вспыхнул на месте прямого попадания ракеты из Ливана в ресторан в израильском Кирьят-Шмона. Кадры последствий опубликовал Telegram-канал «Голос Израиля».

ЦАХАЛ за прошедший час зафиксировал несколько пусков из Ливана в сторону израильской территории. Один из снарядов ударил прямо по заведению общественного питания в Кирьят-Шмоне. На опубликованных кадрах видно, что в здании вспыхнул крупный пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Армия обороны Израиля ударила по отряду боевиков в ответ на попытку запуска ракет из Ливана. По данным ЦАХАЛ, с ливанской стороны пытались атаковать окрестности населенного пункта Ливне, расположенного на севере еврейской страны.

Накануне военные Израиля нанесли удар противотанковыми ракетами по террористической ячейке в Ливане. ЦАХАЛ получил информацию о том, что ливанские боевики готовятся к атаке по городу Зарит.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 18:59
ЦАХАЛ нанес удары по «Хезболле» в Ливане
Unsplash
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Израильские военнослужащие атаковали объекты движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрел своей территории. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей „Хезболла“ в Ливане», - указали в пресс-службе.

За последний час с ливанской территории открывали огонь несколько раз, после чего израильская сторона также нанесла удар.

ЦАХАЛ продолжает войну с ХАМАС в секторе Газа, армия приступила к третьему этапу военной операции. Израильские военнослужащие 2 ноября атаковали ячейки боевиков с помощью артиллерии, танков и авиации.

По сообщениям пресс-службы армии, ЦАХАЛ нанес удары по территории анклава после того, как участники движения ХАМАС попытались забросать гранатами израильских солдат. Армия Израиля также проинформировала о том, что смогла подойти к воротам Газы.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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