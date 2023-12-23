23 декабря 2023, 11:15

Израильские военные обстреляли лагерь Джабалия в Газе, десятки человек погибли

Global Look Press
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли десятки человек, сообщил арабский телеканал Al-Jazeera.

По данным телеканала, израильские военные атаковали лагерь ракетами и артиллерией. Число погибших и раненых уточняется. Спасатели и парамедики не смогли добраться в пострадавший район.

В пятницу, 22 декабря, власти Израиля распространили директиву, по которой жители центральной Газы должны переселиться на юг анклава. Новое предписание вызвало негодование палестинцев, которые с 7 октября уже неоднократно переезжали внутри Газы.

Накануне Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает обеспечить гуманитарный доступ в Газу. При этом в документе по требованию американских дипломатов отсутствует пункт о прекращении боевых действий.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
23 декабря 2023, 11:17
Россия удержит часть взноса в ОЗХО
Global Look Press
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Россия не станет участвовать в финансировании Организации по запрещению химического оружия, которую создали под протекторатом США. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что по обязательствам участия в Конвенции о запрещении химического оружия регулярные взносы в бюджет ОЗХО стали обязанностью каждой страны - члена ОЗХО.

«Вместе с некоторыми партнерами Россия продолжит удерживать часть своего взноса, которую технический секретариат ОЗХО направляет на финансирование навязанной США нелегитимной группы по идентификации и расследованию в интересах Запада», - сказала она.

Захарова отметила, что представителей России не переизбрали в исполнительный совет ОЗХО, однако они намерены играть на площадке самую активную роль.

«Свою задачу видим в том, что было сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия и восстановить былой авторитет этой организации в будущем», - заключила представитель МИД.

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявлял «360», что отсутствие России в исполнительном совете ОЗХО является показателем деградации здравого смысла и международного права.

США Мария Захарова Международные отношения Россия Запад
23 декабря 2023, 09:51
Байден отправился на праздничные каникулы
Global Look Press
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Президент США Джо Байден встретит Рождество в своей загородной резиденции, а на Новый год отправится на Карибы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент в субботу, 23 декабря, поедет в загородную резиденцию Кэмп Дэвид, где проведет рождественские праздники. Уже во вторник он вместе с супругой вернется в Белый дом», - сообщила пресс-служба.

После ночи в Вашингтоне Байдена отправится на Карибы встречать Новый год.

«В среду Байден и первая леди поедут на Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники в Санта-Крус», - добавили в Белом доме.

В Соединенных штатах Рождество празднуют 25 декабря. В прошлый раз Байден встречал Новый год также на острове Санта-Крус.

Американский президент утвердил оборонный бюджет страны в размере 886,3 миллиарда долларов на следующий год. Из этой суммы 800 миллионов предусмотрели на поддержку киевского режима.

США Праздники Новый год Джо Байден
23 декабря 2023, 09:33
Стали известны последствия запрета на импорт российской рыбы для США
РИА «Новости»
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Решение властей США запретить импорт краба, минтая, трески и лосося из России окажет влияние на сам американский рынок. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

«Болевой шок от решения правительства почувствуют не российские рыбаки, а сами американские потребители», - сказал он.

Зверев отметил, что в самих США производство краба уже подорожало. Нехватка трески только усугубит ситуацию.

«Вылов этой рыбы в Штатах за прошедшее десятилетие уменьшился в два раза, из-за чего шел импорт из России, но теперь эту лавочку прикрыли. Инициаторы ограничений сами зависят от поставок рыбу и ощутят их негативные последствия», - добавил председатель ассоциации.

Минфин США ввел санкции на импорт минтая, лосося, трески и краба из России. Ограничения коснулись морепродуктов из российских вод, в том числе переработанных в третьих странах.

США Запреты Санкции Россия
23 декабря 2023, 07:54
Шольца признали главным неудачником Германии
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц больше остальных коллег просел в рейтинге одобрения немецких политиков в декабре. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Согласно результатам рейтинга, нынешний глава правительства потерял сразу 14% одобрения населения и откатился на 14-е место среди 20 политиков.

Среди членов правящей коалиции в Германии уровень одобрения также снизился у министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главы МИД Германии Анналены Бербок - по минус 4%.

При этом позиции министра обороны Бориса Писториуса не претерпели изменений, он идет на втором месте сразу президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Шольц обвинил Россию в росте цен на электричество и газ в Европе. В ответ депутат Леонид Слуцкий призвал его не смотреть в рот Западу и задуматься об интересах страны, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев поймал его на лжи.

Германия Олаф Шольц

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