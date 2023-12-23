Израильские военные обстреляли лагерь Джабалия в Газе, десятки человек погибли

По данным телеканала, израильские военные атаковали лагерь ракетами и артиллерией. Число погибших и раненых уточняется. Спасатели и парамедики не смогли добраться в пострадавший район.

В пятницу, 22 декабря, власти Израиля распространили директиву, по которой жители центральной Газы должны переселиться на юг анклава. Новое предписание вызвало негодование палестинцев, которые с 7 октября уже неоднократно переезжали внутри Газы.

Накануне Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает обеспечить гуманитарный доступ в Газу. При этом в документе по требованию американских дипломатов отсутствует пункт о прекращении боевых действий.