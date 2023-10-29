Израильские военные обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа

«По окрестностям больницы „Аль-Кудс“ с самого утра наносят удары, которые привели к почти полному разрушению здания около медицинского учреждения», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль заранее уведомил руководство больницы о нанесении удара. В палестинском Красном Полумесяце отмечали, что, помимо 400 пациентов, в здании «Аль-Кудс» укрывались порядка 12 тысяч человек.

Информации о количество погибших или пострадавших в «Аль-Кудс» пока не поступало.

Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудру отмечал, что в результате израильских атак в анклаве погибли уже более четырех тысяч человек и более 13 тысяч пострадали. Это число растет с каждым днем.

Представитель Белого дома Джейк Салливан отмечал, что израильские войска должны использовать американское оружие исключительно для защиты мирного населения.