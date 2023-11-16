Израильские военные нанесли удар по месту встреч руководства ХАМАС

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Резиденция, которую атаковали войска, принадлежала главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. По информации ЦАХАЛ, в здании лидеры палестинского движения договаривались о терактах против Израиля.

«Резиденция Исмаила Хании, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры, подверглась удару», - отметили в пресс-службе.

Израильская армия захватила лагерь Шати, в котором, по ее информации, находились схроны военно-морских сил ХАМАС с оружием, взрывными устройствами и водолазным снаряжением. ЦАХАЛ также заявил, что обнаружил пояса со взрывчаткой, РПГ, противотанковые ракеты, документы и оборудования для связи.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что войска соблюдают осторожность при военных операциях у больниц в секторе Газа. По его словам, израильское руководство стремится избежать жертв среди мирного населения палестинского анклава.