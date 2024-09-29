29 сентября 2024, 13:21

Израильские военные ликвидировали еще одного лидера «Хезболлы»

Global Look Press
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Вооруженные силы Израиля сообщили о ликвидации в Ливане Набиля Каука, члена центрального совета шиитской партии «Хезболла». Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.

Каука считали приближенным к руководству «Хезболлы». По версии ЦАХАЛ, он принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Израиля и его граждан, в том числе в последние дни. А также часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлу» перед шиитским населением Ливана.

Израильские военные подчеркнули, что продолжают выявлять и уничтожать командиров «Хезболлы», а также действовать против всех, кто угрожает израильтянам.

В Пентагоне негативно отреагировали на запоздалое сообщении от Израиля о проведении операции по ликвидации лидера Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ предупредил американцев за считаные минуты до удара по его бункеру.

Израиль Ливан
29 сентября 2024, 12:29
Около 100 человек погибли при наводнении в Непале
Global Look Press
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В Непале произошло мощное наводнение, жертвами которого стали порядка 100 человек. Об этом сообщило издание Online Khabar.

По информации источника, еще около 100 местных жителей пострадали, а 68 пропали без вести.

Катаклизм в стране, отметили журналисты, стал самым сильным за последние 54 года. В результате происшествия многие участки дорог и автомагистрали были разрушены, сотни мостов и домов - смыты. Люди вынужденно покинули свои жилища.

Также под оползни попали транспортные средства, что привело к блокировке ключевого пункта въезда в Катманду. Сотни пассажиров застряли на различных участках дорог.

Ранее в США более 50 пациентов в штате Теннеси застряли на крыше из-за наводнения. Из-за последствий урагана «Хелен» потоки воды окружили здание со всех сторон, для спасения людей прислали вертолеты.

Наводнения
29 сентября 2024, 10:07
Марсуди надела брошь от Лаврова во время выступления на Генассамблее ООН
Global Look Press
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, надев одну из брошей, которую ей подарил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

В своем выступлении Марсуди заявила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2029-2030 годы.

Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, дипломат выбрала объемный черный цветок в качестве украшения, чтобы обратиться к международному сообществу с трибуны ООН.

Во время июльского визита Лаврова в Лаос Марсуди призналась, что ей понравилась брошь официального представителя МИД России Марии Захаровой. Тогда Лавров пообещал найти похожее украшение и прислать в дар индонезийскому министру. В итоге он отправил Марсуди сразу два аксессуара, второй пока на ней не замечали.

Сергей Лавров Мария Захарова Индонезия Генассамблея ООН
29 сентября 2024, 08:06
Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»
РИА «Новости»
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Участие Швейцарии в формате «Друзей мира», созданным по инициативе Бразилии и Китая для урегулирования украинского конфликта, является странным с учетом отхода властей этой европейской страны от принципов нейтралитета. Об этом на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В мае 2024 года Бразилия и Китай опубликовали совместный консенсус по политическому урегулированию кризиса на Украине из шести пунктов, их одобрили более 110 стран.

«Одного только я вот не понимаю: как на этой встрече оказались Швейцария и Франция? Швейцарцев нельзя считать нейтральными очень давно. А Франция состоит в НАТО, передает ракеты и дальнобойное вооружение. Странно узнавать, что там были эти люди», - сказал глава МИД.

Лавров позднее добавил, что китайские коллеги объяснили ему присутствие указанных их стран в формате «Друзей мира».

«Говорят, что очень сильно они просились. Поэтому их решили коллективно пригласить в качестве наблюдателей», - отметил он.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в хамстве при оценке мирного плана Китая.

Сергей Лавров Швейцария
28 сентября 2024, 21:39
Операция ЦАХАЛ по ликвидации главаря «Хезболлы» попала на видео
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Во время бомбардировки Ливана погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Военную операцию показала пресс-служба Армии обороны Израиля.

На видео попали взлет и возвращение истребителя F-15I, который, как сообщил ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу Хезболлы в Ливане и ликвидации Насраллы. Кроме того, армейская пресс-служба опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля Томера Бара и командующего 69-й эскадрильей.

«Мы доберемся до всех и везде», - сказал пилот.

«Хезболла» подтвердила смерть Насраллы. Израильская авиация сбросила на его бункер несколько десятков бомб. После его гибели в безопасное место эвакуировался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Кроме Насраллы при последних бомбардировках в Бейруте погибли командир воздушных сил «Хезболлы» Мухаммед Хусейн Срур, командующий ракетными войсками движения Ибрагим Кубейси и другие военачальники.

Авиация Израиль Истребители Видео Войны Ливан

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