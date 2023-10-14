Израильские военные атаковали колонну беженцев во время эвакуации из сектора Газа

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«Семьи на повозках, грузовиках и автомобилях уезжали с осажденной территории на юг сектора Газа. Палестинские свидетели заявили, что войска Израиля атаковали направляющиеся на юг машины, в результате чего погибли около 70 человек», - отметили в материале агентства.

Также эту информацию подтвердила американская газета The New York Times.

Несколько дней назад Армия обороны Израиля начала распространять в секторе Газа призывы к местному населению переехать в южную часть территории. В ответ представители движения ХАМАС посоветовали игнорировать любые требования с израильской стороны.

Ранее стало известно, что число погибших в Газе после воздушных ударов Израиля приблизилось к двум тысячам человек. Еще порядка 7,7 тысячи местных жителей получили ранения.