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По данным ШАБАК, Юсефа арестовали 19 октября в ход рейдов на Западном берегу Иордана. Вместе с ним израильские военные схватили 59 палестинцев.

Израиль подозревает арестованного в определенных действия от имени ХАМАС, выяснил CNN. Сколько основатель палестинского движения может пробыть в заключении, телеканал не указал.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Армия обороны Израиля приложит все силы для победы над ХАМАС. По его словам, ЦАХАЛ готовится нанести мощный удар по противнику.

В ночь на 20 октября израильская армия поразила более сотни объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ объявил, что разрушил туннельные шахты, склады боеприпасов и десятки оперативных штабов.