Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС — СМИ
Военнослужащие Армии обороны Израиля арестовали одного из создателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля.
По данным ШАБАК, Юсефа арестовали 19 октября в ход рейдов на Западном берегу Иордана. Вместе с ним израильские военные схватили 59 палестинцев.
Израиль подозревает арестованного в определенных действия от имени ХАМАС, выяснил CNN. Сколько основатель палестинского движения может пробыть в заключении, телеканал не указал.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Армия обороны Израиля приложит все силы для победы над ХАМАС. По его словам, ЦАХАЛ готовится нанести мощный удар по противнику.
В ночь на 20 октября израильская армия поразила более сотни объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ объявил, что разрушил туннельные шахты, склады боеприпасов и десятки оперативных штабов.