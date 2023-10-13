Израильские танковые и пехотные подразделения вошли в сектор Газа

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В израильской армии отметили, что локальные рейды военных не являются началом наземной операции в анклаве.

Во время нападения на Израиль в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС захватили около сотни заложников из числа военных и мирных жителей. Пленников отправили в сектор Газа, на сегодняшний день их судьба неизвестна.

В пятницу, 13 октября, в ХАМАС сообщили о гибели 13 заложников в ходе израильских бомбардировок сектора Газа. Среди них есть как граждане Израиля, так и иностранцы, уточнило РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что боевики отпустили трех заложников - женщину с двумя детьми. Соответствующие видеокадры опубликовала Al Jazeera.

В среду, 10 октября, власти Турции заявили, что готовы содействовать обмену пленными между Израилем и ХАМАС, однако опасаются, что наземная операция ЦАХАЛ помешает подобным переговорам.