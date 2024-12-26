Израильские танки зашли на 10 км вглубь Ливана

«Танки и бульдозеры движутся от Машруу ат-Тайбе в направлении Кантара и оттуда в сторону Вади Худжейр», - рассказали в эфире.

Ливанская армия заблокировала движение на дороге по направлению на Вади Худжейр. По данным местного СМИ, после наступления израильской армии в Кантару, местные жители и люди из соседнего поселения Адшит эвакуировались в сторону населенного пункта Аль-Гандурия.

В конце ноября израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня , которое вступило в силу утром следующего дня. Израиль должен был вывести часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролируют реализацию перемирия США и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.

Ранее глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац признал, что убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - дело рук израильских военных. Хания погиб в конце июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Удар нанесли после того, как глава ХАМА принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.