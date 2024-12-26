26 декабря 2024, 11:47

Израильские танки зашли на 10 км вглубь Ливана

Global Look Press
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Израильская армия продвинулась более чем на десять километров в глубь территории Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Танки и бульдозеры движутся от Машруу ат-Тайбе в направлении Кантара и оттуда в сторону Вади Худжейр», - рассказали в эфире.

Ливанская армия заблокировала движение на дороге по направлению на Вади Худжейр. По данным местного СМИ, после наступления израильской армии в Кантару, местные жители и люди из соседнего поселения Адшит эвакуировались в сторону населенного пункта Аль-Гандурия.

В конце ноября израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня , которое вступило в силу утром следующего дня. Израиль должен был вывести часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролируют реализацию перемирия США и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.

Ранее глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац признал, что убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - дело рук израильских военных. Хания погиб в конце июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Удар нанесли после того, как глава ХАМА принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Израиль Танки Ливан
26 декабря 2024, 12:34
Байден поедет в Ватикан искать «утешения» у папы римского
Global Look Press
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Президент США Джо Байден поедет в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Этот визит политик задумал ради собственного «утешения», сообщила газета The New York Times.

«Байден также едет в Святой Престол, чтобы искать утешения и „облегчения“, поскольку он покидает мировую сцену», - уточнило издание.

По словам журналистов, президент США в конце своего срока склонен к размышлениям.

The Washington Post 24 декабря заявила, что Байден в качестве «прощального удара» рассматривает возможность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что папа римский отказался посетить открытие собора Парижской Богоматери из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон не пресек глумление над христианами в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

США Папа римский Джо Байден Ватикан
26 декабря 2024, 11:30
Причиной чисток в армии Китая назвали подрывающую войска коррупцию
Global Look Press
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Возможной причиной инициированных главой Китая Си Цзиньпином чисток в армии стала коррупция, которая подрывала боеспособность и негативно сказывалась на качестве вооружений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, больше всего от взяточничества страдали ракетные войска, которые могут сыграть решающую роль при начале конфликта КНР и Тайваня.

«Главной проблемой для Китая, по-видимому, является взяточничество, которое подрывает качество оружия и возможности таких подразделений, как ракетные войска», - указали авторы материала.

Официально в Китае возбудили «не так уж и много» антикоррупционных дел, но многие расследования проводятся тайно. Такие дела проходят под грифом «серьезных нарушений дисциплины и закона», добавило агентство.

Ранее газета The New York Times сообщила, что источником вдохновения для Си Цзиньпина является книга «Что делать?» русского философа Николая Чернышевского. На саммите БРИКС в Казани председатель КНР произнес несколько фраз, являющихся отсылками к роману.

Коррупция Армия Китай
25 декабря 2024, 12:08
Абхазия заявила о нехватке гуманитарных поставок электроэнергии из России
РИА «Новости»
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После Нового года в Абхазии могут увеличить время веерных отключений электричества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы.

По его словам, это связано с недостатком гуманитарных поставок электричества из России.

«Объем предоставленного Россией электричества ограничен и составляет 327 миллионов киловатт-часов. Этого хватит нам на полтора - два месяца, а свет нужен на весь первый квартал года», - заявил он.

Решение будет принято до конца года, когда в Минэнерго республики проведут анализ расхода электроэнергии. Энергетический баланс составят исходя из этих данных, а также информации от «Черноморэнерго», ИнгурГЭС и метеорологического прогноза.

О проблемах с электричеством в Абхазии стало известно в декабре этого года. На фоне энергетического кризиса в школах и детских садах страны отменили занятия. После приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции 11 декабря все государство осталось без электричества. ГЭС перестала работать из-за критически низкого уровня воды.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что, если Абхазия попросит о поставках электроэнергии, то Россия поможет. В итоге страна обратилась с просьбой о гуманитарной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии, которые начались 23 декабря.

Электричество Абхазия Россия Кризис
24 декабря 2024, 18:57
Немецким журналистам не разрешили участвовать в пресс-конференции Лаврова
РИА «Новости»
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Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, запретили участвовать в мероприятии. Об этом в эфире «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, одно из немецких изданий после приглашения на конференцию предупредило, что журналистам необходимо получить разрешение в Берлине. После этого представитель прессы позвонил дипломату и объяснил, что не сможет участвовать в мероприятии.

«И когда мы спросили: „Скажите, а почему?“ - ответ был потрясающий: потому что у них „рождественская повестка“», - подчеркнула Захарова.

Лавров проведет пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами 26 декабря. Захарова подтвердила, что глава МИД затронет множество тем, поэтому на мероприятии «будет горячо».

Ранее Лавров дал интервью американскому репортеру Такеру Карлсону. Видеозапись с выступлением дипломата примерно через сутки после публикации набрала 5,8 миллиона просмотров.

Германия Сергей Лавров Мария Захарова МИД РФ

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