Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар
Иранская армия может нанести удар по Израилю после 12 апреля. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
Согласно этому прогнозу, Ирана сделает ответный шаги в отместку за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске после завершения праздника Ураза-байрам 12 апреля.
В Израиле считают, что вероятный удар Ирана будет связан с атакой на стратегические или военные объекты, а не гражданскую инфраструктуру. При этом возможен удар сразу с нескольких направлений. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант уточнял, что ведомство готово к любому развитию событий.
Американские спецслужбы не исключали, что Иран привлечет посредников к атаке на Израиль , используя некие «марионеточные военные группировки». При этом базы США на израильской территории окажутся вне ударов.