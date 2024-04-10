10 апреля 2024, 07:12

Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар

РИА «Новости»
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Иранская армия может нанести удар по Израилю после 12 апреля. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Согласно этому прогнозу, Ирана сделает ответный шаги в отместку за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске после завершения праздника Ураза-байрам 12 апреля.

В Израиле считают, что вероятный удар Ирана будет связан с атакой на стратегические или военные объекты, а не гражданскую инфраструктуру. При этом возможен удар сразу с нескольких направлений. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант уточнял, что ведомство готово к любому развитию событий.

Американские спецслужбы не исключали, что Иран привлечет посредников к атаке на Израиль , используя некие «марионеточные военные группировки». При этом базы США на израильской территории окажутся вне ударов.

Израиль Военные Иран
10 апреля 2024, 07:28
Гагаузия обратится к России в случае агрессии со стороны Молдавии
РИА «Новости»
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Власти Гагаузии обратятся за помощью ко всем, включая Россию, если при объявлении независимости региона Молдавия введет войска. Об этом сообщила РИА «Новости» глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», - подчеркнула Гуцул.

Она уточнила, что Гагаузия планирует остаться в составе Молдавии. Но регион примет меры, если власти страны решать объединиться с Румынией. Гагаузия хочет жить в независимой Молдавии, резюмировала она.

Накануне Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Она рассказала журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в марте сообщила ему о давлении властей Молдавии на автономию. Глава государства заверил, что РФ будет поддерживать Гагаузию в экономическом и социальном планах.

Молдавия Россия Румыния
10 апреля 2024, 06:50
Крупнейшая парламентская партия Швейцарии призвала к выходу из Совета Европы
Unsplash
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Партия «Демократический союз центра» (UDC) обвинила Европейский суд по правам человека во вмешательстве в национальные интересы Швейцарии из-за политизированного решения по иску о нарушении экологических обязательств и призвала страну выйти из Совета Европы. Заявление политиков опубликовали на их сайте.

«Решение ЕСПЧ является скандальным. В европейских судах явно господствуют идеология и отрицание реальности. Роль судов - обеспечивать соблюдение закона, а не играть в политику», - заявила пресс-служба.

Члены крупнейшей парламентской партии напомнили, что Швейцарию признали образцовой в плане снижения выбросов CO2, и осудили политизированное, на их взгляд, решение суда. Они заявили, что судьи ЕСПЧ превратились в марионеток-активистов и утратили авторитет. Политики обвинили суд во вмешательстве в швейцарскую политику и призвали инициировать выход из Совета Европы.

ЕСПЧ оштрафовал Швейцарию за бездействие в вопросе изменения климата. Правительство страны обвинили в невыполнении обязательств рамочной конвенции ООН в части законодательных изменений. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году.

Международные отношения Европа Глобальное потепление Климат Экология Швейцария
10 апреля 2024, 05:24
«Часть гибридной войны». Антонов раскритиковал США за слова о «демократизации» России
РИА «Новости»
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США привыкли вмешиваться во внутренние дела России и рекламировать себя, очерняя РФ, но американской администрации давно пора отказаться от этой ханжеской практики. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ. Его слова опубликовала пресс-служба дипмиссии.

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Мы сами будем решать, как нам жить дальше. Все это - часть гибридной войны», - заявил Антонов.

Посол добавил, что власти США применяют избитый принцип «разделяй и властвуй», пытаясь разрушить единство российского общества. Таким образом дипломат прокомментировал слушания в сенатском комитет по международным отношениям, на котором обсуждали демократизацию России и смену ее элит.

Он также отметил, что зря Вашингтон апеллирует к ценностям свободы, закона и справедливости, учитывая, что доверие к США как к цитадели демократии уже сильно пошатнулось. Местным политикам и чиновникам лучше перестать пиариться за счет очернения России и наконец начать работать над своими стремлениями и перспективами.

Ранее Антонов назвал абсолютно неприемлемым возможное вступление Украины в НАТО, оценив это как угрозу нацбезопасности России.

США Госдеп США Вашингтон Россия
10 апреля 2024, 05:09
В Нидерландах призвали к противостоянию с Россией даже ценой жизни своих граждан
РИА «Новости»
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Министр по вопросам внешней торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен в ходе выступления в Лейденском университете предупредил сограждан, что им нужно привыкнуть к тому факту, что за свою безопасность придется заплатить высокую цену. Его речь опубликовали на правительственном сайте.

«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов», - заявил министр.

Кроме того, ван Леувен призвал нидерландские власти и в целом Европу к более решительным действиям в мире в условиях нынешнего геополитического противостояния. По его мнению, уже прошло то время, когда европейцы могли рассчитывать на помощь США в вопросах безопасности.

Если говорить о геополитических противниках Запада, то к ним уходящий в отставку министр отнес не только Россию, но еще и Китай с Ираном. На взгляд министра, сейчас нужна жестокость, чтобы защитить интересы своей страны в мире, поэтому он поддерживает применение «инструментов силы». Только так можно превратить «суровый мир в лучшее место».

Ранее появилась информация, что украинский Минздрав закупил 26 тысяч пакетов для трупов.

Нидерланды

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