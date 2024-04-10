Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар

Власти Гагаузии обратятся за помощью ко всем, включая Россию, если при объявлении независимости региона Молдавия введет войска. Об этом сообщила РИА «Новости» глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», - подчеркнула Гуцул.

Она уточнила, что Гагаузия планирует остаться в составе Молдавии. Но регион примет меры, если власти страны решать объединиться с Румынией. Гагаузия хочет жить в независимой Молдавии, резюмировала она.

Накануне Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Она рассказала журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в марте сообщила ему о давлении властей Молдавии на автономию. Глава государства заверил, что РФ будет поддерживать Гагаузию в экономическом и социальном планах.