Израильские силовики задержали 27 активистов ХАМАС на Западном берегу Иордана

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Во время масштабной операции по выявлению террористов в городе Хевроне силовики обнаружили подпольную типографию ХАМАС. Объект опечатали, а оборудование изъяли. Также силовики конфисковали большое количество оружия. В пресс-службе заявили и об аресте мэра Аль-Биры - сторонника ХАМАС.

Представители ЦАХАЛ добавили, что всего с начала обострения конфликта в Дивизии Иудеи и Самарии, а также в Дивизии Бекаа и Долин арестовали 727 подозреваемых в терроризме, из них более 480 - активисты ХАМАС.

Израильская служба общей безопасности вместе с разведкой «Моссад» создала центр специальных операций для выслеживания и ликвидации боевиков ХАМАС подразделения «Нухба», участвовавших в атаке на Израиль 7 октября.