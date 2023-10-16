Израильские силовики схватили на Западном берегу Иордана 40 палестинцев

Читайте нас в:

Операцию по борьбе с терроризмом и конфискации оружия провели ночью и утром 16 октября на территории Иудеи и Западного берега Иордан. Силовики задержали 40 разыскиваемых по подозрению в причастности к терроризму человек. Среди них - 20 боевиков ХАМАС.

Деятельность палестинского движения запретили в Германии. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила, что его приверженцев выдворят за пределы страны. Президент США Джо Байден призвал уничтожить ХАМАС, но сохранить палестинскую администрацию и создать условия для существования Палестинского государства.

После нападения боевиков на юге Израиля ЦАХАЛ развернул крупномасштабную операцию по их уничтожению в секторе Газа. С 7 октября в анклаве ликвидировали шесть высокопоставленных деятелей ХАМАС. При бомбардировках погибли 2,8 тысячи жителей.