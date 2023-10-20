Израильские самолеты атаковали более сотни объектов в секторе Газа

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«За ночь боевые самолеты атаковали более сотни оперативных объектов террористических организаций в секторе Газа, разрушив туннельные шахты, склады боеприпасов и десятки оперативных штабов», - передавала ЦАХАЛ.

В ходе ударов убили военно-морского боевика ХАМАС, принимавшего участие «в резне израильских мирных жителей на юге Израиля», Амджада Маджеда Мухаммада Абу Оде. Кроме того, террористический отряд, принадлежащий воздушной группировке ХАМАС, нейтрализовали в результате целенаправленного удара по Газе.

«Были уничтожены террористические активы и оружие, находившиеся в мечети в районе Джабалия, которая использовалась террористами ХАМАС в качестве наблюдательных пунктов и плацдарма», - добавили в израильской армии.

Ранее стало известно, что США повлияли на планы Израиля по наземному наступлению в Газе. ЦАХАЛ планировал провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши», но все изменилось после визита высокопоставленных американских чиновников.