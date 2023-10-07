Израильские истребители разбомбили дом лидера ХАМАС — СМИ
Израильские истребители разбомбили дом лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара. Об этом сообщило издание Al Jazeera.
Также известно, что самолеты атаковали многоэтажные здания в секторе Газа, где находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По данным израильских военнослужащих, палестинские боевики специально размещают военные объекты среди жилых домов.
Ранее армия Израиля показала, как крепят вооружение на самолеты для ударов по подразделениям ХАМАС. На кадры попала подготовка и боевые вылеты летчиков.
Движение ХАМАС начало операцию против Израиля утром 7 октября. Бойцы военного крыла организации сумели пресечь линию обороны противника и совершить скоординированную атаку на позиции дивизии «Газа» и Южного округа.