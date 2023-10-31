Израильские истребители ликвидировали командира одного из батальонов ХАМАС

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Пилоты истребителей ЦАХАЛ получили разведданные от армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК). После этого самолеты нанесли очередной авиаудар по сектору Газа. По информации пресс-службы, ликвидация командира боевиков помешает движению ХАМАС оказать сопротивление при наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

«В прошлом Абу Аджина командовал воздушной группой ХАМАС и принимал участие в разработке БПЛА и парапланов террористической организации», - указали израильские военные.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новый этап войны с ХАМАС. По его словам, израильские военные перешли к третьей фазе конфликта с палестинским движением, при котором ЦАХАЛ добивается поэтапного прогресса «мощными шагами».