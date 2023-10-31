Израильские истребители ликвидировали командира одного из батальонов ХАМАС
Израильские самолеты нанесли удар по батальону ХАМАС «Бейт-Лахия» и ликвидировали командира Насиму Абу Аджина, организовавшего резню в приграничных с сектором Газа кибуцах Эрез и Нетив ха-Асара. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Пилоты истребителей ЦАХАЛ получили разведданные от армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК). После этого самолеты нанесли очередной авиаудар по сектору Газа. По информации пресс-службы, ликвидация командира боевиков помешает движению ХАМАС оказать сопротивление при наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.
«В прошлом Абу Аджина командовал воздушной группой ХАМАС и принимал участие в разработке БПЛА и парапланов террористической организации», - указали израильские военные.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новый этап войны с ХАМАС. По его словам, израильские военные перешли к третьей фазе конфликта с палестинским движением, при котором ЦАХАЛ добивается поэтапного прогресса «мощными шагами».