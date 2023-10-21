Израильские истребители атаковали сектор Газа
Израильские истребители нанесли серию ударов по военным объектам и живой силе ХАМАС в палестинском анклаве. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Ночью истребители ЦАХАЛ продолжили наносить удары по большому количеству террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа», - отметили в пресс-службе.
Военные ударили по командным центрам противника и точкам, откуда боевики ХАМАС выпускали ракеты по территории Израиля. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал снайперские позиции и наблюдательные постам в многоэтажных домах. Среди целей были оперативные командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегическая инфраструктура ХАМАС, «используемая в террористических целях», добавили в ведомстве.
Ранее Минздрав Палестины сообщил, что из-за израильских бомбардировок в секторе Газа погибли более четырех тысяч человек. От действий ЦАХАЛ пострадали около 14 тысяч мирных жителей.