Израильские истребители атаковали «Хезболлу» в Ливане

Военные за ночь ударили по целям как в глубине страны, так и на южной границе. Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. По данным ЦАХАЛ, военные уничтожили склады с оружием и инфраструктуру боевиков.

Ранее израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к руководству страны и потребовал начать войну с «Хезболлой». Такое заявление он сделал после гибели 11 человек в городе Мадждаль-Шамсе на севере Израиля.

Ударить по «Хезболле» также призвал министр культуры и спорта Мики Зохар. По его мнению, чем дольше Израиль будет откладывать начало войны, тем болезненнее станет цена, которую стране придется заплатить за это, указала газета Times of Israel.