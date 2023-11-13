13 ноября 2023, 08:49

Израильские истребители атаковали цели в провинции Дераа

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Израильские истребители F-15 ночью 12 ноября атаковали объекты в провинции Дераа в Сирии. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что обошлось без пострадавших. Об этом написал ТАСС.

«Два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар по объектам в провинции Дераа. Пострадавших нет», - сказал Кулить.

В пресс-службе израильской армии сообщали, что военные самолеты ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в Сирии в ответ на обстрелы района Голанских высот.

Ранее Израиль ударил по Сирии в ответ на атаку БПЛА на школу в Эйлате. В армии Израиля заявили, что готовы «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении страны. При этом МИД РФ назвал неприемлемыми атаки Израиля по территории Сирии. Ситуация на Ближнем Востоке может оказаться взрывоопасной.

Израиль Сирия Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 09:07
«Помогли выйти из ада». Покинувшие Газу россияне — об эвакуации
Пресс-служба МЧС
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Эвакуированные из сектора Газа россияне поблагодарили всех, кто помог им покинуть палестинский анклав. В беседе с РИА «Новости» они назвали происходящее в Газе адом.

Россиянка Татьяна Катба сообщила, что еды в секторе практически нет. Все ее мысли в последнее время были лишь о том, где поспать, взять воды и хлеба. Она поблагодарила всех, кто участвовал в эвакуации и попросила никого не оставлять в палестинском анклаве, потому что там «действительно страшно».

«Сильно очень бомбят», - высказалась она о ситуации в Газе.

Гражданин России по имени Аун заявил, что испытал огромное облегчение, когда его вывезли из Газы. Особую благодарность мужчина выразил советнику главы МЧС Даниилу Мартынову, эвакуировавшему людей.

«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», - сказал Аун.

Группу первых эвакуированных из палестинского сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир , где расположен оперативный штаб. Через КПП «Рафах» на юге Газы в Египет попали 70 россиян, в том числе 28 детей. Всех обеспечили водой и питанием, в штабе людям оказали необходимую помощь.

В понедельник, 13 ноября, россиян планируют отправить в Москву. В 10:00 в аэропорте Каира их будет ждать самолет.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 08:40
Беспилотники нанесли удар по американской базе «Аш-Шаддади» в Сирии
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Три беспилотника совершили атаку на американскую военную базу «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По информации издания, удар нанесли три дрона-камикадзе. Телеканал назвал эту атаку «второй частью ответа» на действия США в районе городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор.

Ранее телеканал заявлял о ракетном обстреле американской базы «Конико» в восточной части Сирии. Из-за удара погибли несколько американских военнослужащих, точное число жертв военные не озвучили. «Конико» - одна из крупнейших баз на сирийских нефтяных месторождениях.

В ноябре шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало другую американскую базу - в районе месторождения нефти Эль-Омар. Боевики выпустили по объекту около 15 ракет. Американские военные не сообщили о жертвах и последствиях ракетного удара. Обстрелу также подверглась база «Конико», 9 ноября по ней выпустили шесть снарядов.

США Сирия
13 ноября 2023, 08:06
Белый дом назвал «рецептом для хаоса» предложение по предотвращению шатдауна
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План продолжения финансирования работы федерального правительства США может привести к шатдауну — приостановке его работы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

План продолжения финансирования работы федерального правительства США может привести к шатдауну - приостановке его работы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка», - отметила она.

Пресс-секретарь назвала проект несерьезным и добавила, что его раскритиковали обе партии. Предложение спикера Палаты представителей конгресса Майка Джонсона может поставить под угрозу национальную безопасность, а также вынудит военных работать без оплаты, указала Жан-Пьер.

По ее словам, республиканцам необходимо прекратить враждовать между собой и начать работать «в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна».

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна. Законопроект включает в себя двухэтапное финансирование правительственных программ, но ни в одной его из частей не предусмотрена поддержка Израиля или Украины.

США Конгресс США Экономика
13 ноября 2023, 07:54
Американские санкции против «Арктик СПГ — 2» спровоцируют сбой на энергорынке
РИА «Новости»
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Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ — 2» призваны отрезать Европу от отечественного газа. Это чревато сбоем на мировых энергетических рынках, заявила газета The Financial Times.

Собеседники издания пришли к выводу, что Белый дом стремится помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа. По этой причине он наложил санкции на проект «Арктик СПГ - 2» , несмотря на потенциальные проблемы.

Специалист юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта предупредил, что рестрикции США закроют западным покупателям доступ к производимому проектом газу. Европа уже столкнулась с энергетическим кризисом в 2022 году, когда перестала получать топливо по газопроводам. Он заявил, что новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.

Представитель консалтинговой фирмы Energy Aspects спрогнозировал, что весь глобальный рынок сузится. Эксперт по СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеша допустил, что некоторые инвесторы запросят сделать временное исключение из санкций. Специалист Колумбийского университета Анн-Софи Корбо заявила, что если «Арктик СПГ - 2» не начнет экспортировать газ в 2024 году, то проблемы сохранятся еще очень долгое время.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт объявил, что цель Белого дома - задушить проект «Арктик СПГ - 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал серьезно отнестись к таким заявлениям после атаки на «Северные потоки».

Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ - 2» призваны отрезать Европу от отечественного газа. Это чревато сбоем на мировых энергетических рынках, заявила газета The Financial Times.

США Газ Санкции Экономика

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