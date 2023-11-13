Израильские истребители атаковали цели в провинции Дераа
Израильские истребители F-15 ночью 12 ноября атаковали объекты в провинции Дераа в Сирии. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что обошлось без пострадавших. Об этом написал ТАСС.
«Два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар по объектам в провинции Дераа. Пострадавших нет», - сказал Кулить.
В пресс-службе израильской армии сообщали, что военные самолеты ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в Сирии в ответ на обстрелы района Голанских высот.
Ранее Израиль ударил по Сирии в ответ на атаку БПЛА на школу в Эйлате. В армии Израиля заявили, что готовы «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении страны. При этом МИД РФ назвал неприемлемыми атаки Израиля по территории Сирии. Ситуация на Ближнем Востоке может оказаться взрывоопасной.