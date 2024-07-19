Израильские госучреждения столкнулись с техническим сбоем

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По его данным, из-за неполадок парализовало работу больниц, банков, службы спасения МАДА, а также государственной почты.

Также телеканал привел ссылку на пост в соцсети, из которого можно узнать о вышедших из строя кассах самообслуживания в одном из супермаркетов.

Глобальный сбой в работе Microsoft произошел из-за обновления приложения от компании CrowdStrike , вынудившего серверы и компьютеры перейти в цикл восстановления. Он затронул работу банков, авиакомпаний и многих других сервисов по всему миру.

Росавиация заявила , что сбой не повлиял на выполнение рейсов в России благодаря переходу на импортозамещенный софт.

Ранее стало известно, что украинский мобильный оператор Vodafone на некоторое время прекратил работу из-за сбоя в Windows.