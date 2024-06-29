Израильские дипломаты в Белграде не пострадали в результате попытки теракта
Никто из сотрудников израильского посольства в Белграде не пострадал в результате попытки теракта. Дипмиссию закрыли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Израиля.
«Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются», - уточнили дипломаты.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный открыл стрельбу из арбалета и ранил сотрудника жандармерии. Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли автобус. ЧП случилось возле станции метро «Лесная». Пули разбили стекла автобуса.