16 ноября 2023, 05:18

Израильские банки начали ограничивать счета россиян

Unsplash
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Израильские банки начали ограничивать счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам. Это коснулось даже тех, у кого есть израильский паспорт. Об этом в интервью РБК рассказал финансист Марк Ойгман.

По его словам, сегрегация счетов российских инвесторов началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

«На этой неделе пошли повальные блокировки. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», - сказал Ойгман.

Он добавил, что многие за прошлую неделю постарались сбыть все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию.

Авторы материла уточнили, что требование Euroclear израильским финансовым организациям вступило в силу 13 ноября.

Ранее стало известно, что чешские власти одобрили заморозку российских госактивов. Теперь российская сторона не сможет управлять своей недвижимостью в Чехии. Также стране запретят использовать счета, на которые отправляют плату за аренду имущества.

Израиль Банки Санкции Россия Деньги
16 ноября 2023, 05:22
Делегация России прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС
РИА «Новости»
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Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило посольство России в США.

«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», - сказал Оверчук.

Вице-премьер выразил надежду, что мероприятие останется сугубо экономическим, несмотря на попытки его политизировать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона показала готовность вести прагматичный неформальный диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС. До этого США передали приглашения на мероприятие всем участникам, включая российскую сторону.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, Америка не пригласила президента РФ Владимира Путина.

США Россия МИД РФ
16 ноября 2023, 05:02
Медведь чуть не растерзал экоактивиста в польском лесничестве
Freepik
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Дикий медведь напал на экологического активиста в польском лесничестве «Лутовиска». Животное нанесло мужчине множественные рваные раны, сообщили на сайте организации.

«Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы», - сообщили в лесничестве.

Второй экоактивист вызвал помощь, пострадавшего госпитализировали. У 56-летнего мужчины множественные рваные раны.

Берлогу медведя обнаружили в январе 2023 года, вокруг нее по требованию зоозащитников организовали защитную зону. Пострадавший экоактивист об этом знал, но нарушил покой зверя, который готовился к зимней спячке.

В Якутии разъяренный медведь напал на двух рабочих на Чаяндинском месторождении. Мужчины получили серьезные ранения, но смогли отбиться от хищника. Медведь нанес им скальпированные раны головы, а также рваные раны рук и ног. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Животные Польша
16 ноября 2023, 04:59
Итальянская газета унизила Зеленского, разместив мем с ним на первой полосе
РИА «Новости»
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В Италии журналисты обратили внимание на неактуальность украинского кризиса. Местная газета Tempo поместила на первой полосе юмористическую картинку с участием американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Прошу прощения… Напомните, кто вы?» - спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я - Зеленский, президент», - подписана иллюстрация.

Заголовок к картинке гласит: «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине».

Ранее бывший разведчик центрального разведывательного управления сообщил, что ЦРУ может убить украинского главу , но скорее всего заставит это сделать чиновников или генералов, которые плохо относятся к Зеленскому. Также он отметил, что в США считают неизбежным поражение украинской стороны в конфликте, а слова лидера киевского режима о всеобъемлющей поддержке его страны называют фантазиями.

США Италия Владимир Зеленский Украина Джо Байден
16 ноября 2023, 04:49
«Внезапно родила». Не подозревавшая о беременности британка стала мамой в третий раз
Freepik
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В Британии 42-летняя женщина родила третьего ребенка, не подозревая о беременности. Тесты давали отрицательные результаты, врачи тоже не увидели положения пациентки, сообщил портал Media Wales.

Британка рассказала, что обратилась с болями в животе к терапевту, который не заметил признаков беременности и не назначил анализов. Женщина сменила диету, но боли не прекратились. При повторном обследовании врачи не смогли поставить диагноз и прописали слабительное.

Через некоторое время пациентку госпитализировали с сильными болями в животе, но врачи назначили ей клизму и выписали домой. В тот же день британка родила на полу в собственной ванной комнате. Скорая забрала мать и ребенка, мальчик родился недоношенным. Его поместили в инкубатор.

Врачи московской городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине с серьезной травмой позвоночника успешно родить здорового ребенка. Врачи тщательно контролировали состояние пациентки, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка.

Великобритания Дети Беременность

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