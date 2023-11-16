Израильские банки начали ограничивать счета россиян

По его словам, сегрегация счетов российских инвесторов началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

«На этой неделе пошли повальные блокировки. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», - сказал Ойгман.

Он добавил, что многие за прошлую неделю постарались сбыть все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию.

Авторы материла уточнили, что требование Euroclear израильским финансовым организациям вступило в силу 13 ноября.

Ранее стало известно, что чешские власти одобрили заморозку российских госактивов. Теперь российская сторона не сможет управлять своей недвижимостью в Чехии. Также стране запретят использовать счета, на которые отправляют плату за аренду имущества.