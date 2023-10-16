Израильская разведка поддержала закрытие Al Jazeera в стране — СМИ

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Такое решение нашло поддержку из-за якобы деструктивной деятельности журналистов Al Jazeera. По данным Моссада, репортеры канала раскрыли местонахождение сил израильской армии. Закрытие Al Jazeera поддержали начальник штаба армии Херци Халеви, министр обороны Йоав Галан и МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выступало против инициативы, так как канал Al Jazeera базируется в Катаре и ведет вещание на английском и арабском языке. По данным Kan Bet, израильская служба безопасности Шин-Бет заняла нейтральную позицию, потому что в действиях иностранного канала сложно установить состав преступления.

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС разгорелся с новой силой 7 октября. Военные из сектора Газа обстреляли ракетами соседнюю страну и вторглись на ее территорию. После этого израильская армия начала проводить контртеррористическую операцию.

По мнению блогера «Голос Мордора», участниками противостояния двух стран также стали Иран, Ливан и Сирия. Он отметил, что при этом государства Ближнего Востока не хотят большой войны в регионе.