Израильская полиция опознала почти 830 тел мирных граждан, погибших с 7 октября

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«Полиция Израиля на данный момент идентифицировала [останки] 826 мирных граждан, убитых во время войны», - передали полицейские.

Тысячи сотрудников правоохранительных органов круглосуточно принимают участие в сложной работе по идентификации. Также над опознанием тел работают представители Армии обороны Израиля, Минздрава страны, Института судебной медицины и волонтерских организаций.

Около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Ранее Израиль объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Операция будет сложной и кровопролитной для обеих сторон.

В секторе Газа из-за ударов израильских военных умирают дети, число погибших несовершеннолетних в регионе превысило 3,4 тысячи. Угроза для жизни несовершеннолетних не ограничивается бомбами и минометами, младенческая смертность в палестинском анклаве связана в том числе с обезвоживанием.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановки в зоне конфликта Израиля и Палестины. Депутаты призвали остановить использование оружия.