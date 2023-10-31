Израильская полиция опознала почти 830 тел мирных граждан, погибших с 7 октября
Опознание жертв атаки сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль, начавшейся 7 октября, продолжается. Как написал ТАСС со ссылкой на израильскую полицию, опознаны 826 погибших мирных жителей.
«Полиция Израиля на данный момент идентифицировала [останки] 826 мирных граждан, убитых во время войны», - передали полицейские.
Тысячи сотрудников правоохранительных органов круглосуточно принимают участие в сложной работе по идентификации. Также над опознанием тел работают представители Армии обороны Израиля, Минздрава страны, Института судебной медицины и волонтерских организаций.
Около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Ранее Израиль объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Операция будет сложной и кровопролитной для обеих сторон.
В секторе Газа из-за ударов израильских военных умирают дети, число погибших несовершеннолетних в регионе превысило 3,4 тысячи. Угроза для жизни несовершеннолетних не ограничивается бомбами и минометами, младенческая смертность в палестинском анклаве связана в том числе с обезвоживанием.
Ранее Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановки в зоне конфликта Израиля и Палестины. Депутаты призвали остановить использование оружия.