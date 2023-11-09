Израильская армия захватила форпост 17 на севере сектора Газа

Боевики обустроили в Западной Джебалии укрепленную военную позицию под названием «форпост 17» с оружием и шахтами. Военнослужащие израильской бригады «Нахаль» потратили 10 часов на ее захват. Они не только накрыли арсенал ХАМАС и получили оперативные данные о его планах, но и вскрыли подземные туннели, в том числе возле детского сада.

Палестинское движение утратило контроль над северной частью сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что более 50 тысяч жителей эвакуировались на юг анклава, где остались еда, вода и лекарства. Армия вошла в город Газу и прорвалась в его центральные районы. Военным поручили уничтожить ХАМАС и освободить заложников.