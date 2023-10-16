Израильская армия уничтожила главу общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе

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«В первой оперативной атаке был ликвидирован глава разведки ХАМАС в Хан-Юнесе „Саар“», - передали в израильской армии.

Командир пожарной бригады дивизии Газа заявил, что военным удалось уничтожить сотни террористов, инфраструктуру, туннельный маршрут террористической организации ХАМАС. По его словам, таких успехов достигли благодаря сотрудничеству между всеми родами войск и полному сотрудничеству с Южным командованием.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики палестинского движение ХАМАС обстреляли израильские города тысячами ракет. ЦАХАЛ начала наносить ответные удары. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные готовы к продолжительной войне.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил США в кризисе на Ближнем Востоке. По его словам, Америка несет ответственность за обострение конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости любой формы насилия над мирными жителями.