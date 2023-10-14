Израильская армия ударила по позициям «Хезболлы» в Ливане

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«Авиация, артиллерия и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации \"Хезболла\" в Ливане в ответ на минометные снаряды, выпущенные сегодня по израильской территории», - указали в ЦАХАЛ.

В пятницу, 13 октября ЦАХАЛ сообщил об атаке израильских беспилотников по объектам движения организации «Хезболла» в Ливане. После этого на границе с Ливаном включили систему противовоздушной обороны Израиля.

«Железный купол» отреагировал на неизвестную угрозу и направил в сторону города Эн-Накура несколько ракет. Также израильские военные выпустили самолеты-разведчики на юг Ливана.