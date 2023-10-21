Израильская армия приступила к подготовке следующего этапа войны с ХАМАС

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Военные развернули подразделения и начали проводить подготовительные тренировки.

«Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям», - отметили в пресс-службе.

Командир 188-й бронетанковой бригады Армии обороны Израиля подполковник Ор Воложинский заявил, что что ЦАХАЛ готов к встрече с врагом и к решительным действиям для уничтожения ХАМАС. Он также пообещал, что армия добьется безопасности для жителей Израиля «на многие годы вперед».

Ранее СМИ сообщали, что государство собирается начать в палестинском анклаве наземную военную операцию для зачистки территорий от боевиков ХАМАС. Освобождение пленных американцев не повлияет на планы ЦАХАЛ. По информации издания Ynet, США пытались убедить Израиль перенести боевые действия на более поздний срок, чтобы освободить заложников.