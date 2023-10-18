Израильская армия показала последствия удара «Исламского джихада» по больнице в Газе

Читайте нас в:

«Неудачный пуск ракеты террористической организации „Исламский джихад*“ поразил больницу „Аль-Ахли“ в городе Газа», - указали в пресс-службе армии.

Израильская армия призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси к югу от реки Газ, а также на открытые пространства к западу от Хан-Юниса, в район Аль-Маваси.

При взрыве в баптистской больнице «Аль-Ахли» погибли более 500, а пострадали свыше 800 человек. Минздрав Газы заявил, что в здании не только лечили больных, но и прятали мирных жителей от бомбежек.

Атаковавшие госпитали в секторе Газа совершили преступление и акт расчеловечивания , заявили в МИД РФ. Противостояние набирает чудовищные обороты, есть предположение, что обострение ситуации на Ближнем Востоке срежиссировали США и Великобритания.

Ранее истребители ЦАХАЛа атаковали в Газе оперативный штаб, ракетные и противотанковые пусковые позиции, а также, а также террористические инфраструктуры, под некоторыми из которых находились туннели ХАМАС для контрабанды.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским населенным пунктам. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи».

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.