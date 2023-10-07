Израильская армия показала, как готовят самолеты для ударов по боевикам ХАМАС
Армия Израиля показала, как крепят вооружение на самолеты для ударов по подразделениям ХАМАС. Запись опубликовали на ее сайте.
На видео попала подготовка и боевые вылеты летчиков. Самолеты ЦАХАЛа предприняли атаку вдоль ограждения сектора Газа.
«Недавно самолет ЦАХАЛа атаковал еще одну террористическую ячейку возле КПП „Эрез“», - указали на сайте.
Бригады «Аль-Кассам» нанесли более 50 ударов по израильским военным позициям. Бойцы военного крыла организации сумели пресечь линию обороны противника и совершить скоординированную атаку на позиции дивизии «Газа» и Южного округа.
Вооруженная группировка ХАМАС начала операцию против Израиля ранним утром 7 октября. Со стороны сектора Газа по стране выпустили более 2,2 тысячи ракет. В результате атаки погибли 40 человек, более 900 пострадали, число заложников пока неизвестно.
В секторе Газа скончались почти 200 жителей , более 1600 получили ранения. Некоторые пациенты, попавшие в больницы, находятся в тяжелом состоянии.