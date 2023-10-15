Израильская армия обстреляла шесть селений на юге Ливана

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Под ударом оказались населенные пункты Аит-эш-Шааб, Рамия, Эд-Духейра, Рмейш, Альма-эш-Шааб и Марвахейн в западном пограничном секторе.

Мэр поселка Аит-эш-Шааб Мухаммед Сурур сообщил, что в результате обстрела пострадали мирные жители, их количество сейчас уточняется. Также повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственные постройки.

Очевидец из города Марджаюн, расположенного напротив еврейского поселения Метулла, рассказал, что на границе наблюдается напряженное затишье.

Отряд группировки «Хезболла» провел операцию против израильских военных на границе с Ливаном. По данным телеканала Al Jadeed , бойцы «Хезболлы» обстреляли подразделение Армии обороны Израиля рядом с населенным пунктом Ханите.