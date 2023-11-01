Израильская армия обнаружила боевиков ХАМАС около лагеря беженцев в секторе Газа

Военные нанесли авиаудар по скоплению живой силы противника.

«В ходе боев во вторник военные ЦАХАЛ засекли ряд террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и учреждениями местной власти в районе Джебалии», - отметили в пресс-службе.

Израильская армия приступила к проведению третьей фазы войны с ХАМАС.

Военные начали штурмовать палестинский анклав с пяти направлений. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с помощью сухопутных сил, воздушных атак и артиллерии. Ожесточенные бои идут на севере региона, а также рядом с КПП «Бейт-Ханун».

Ранее в секторе Газа пропали интернет и телекоммуникации. Компания Paltel заявила о полном отключении международной связи в анклаве, но причины не назвала.