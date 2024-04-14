Израиль заявил об ударе по объекту «Хезболлы» в Ливане

Российское посольство в Австралии не сумело установить личность мужчины, который помешал напавшему с ножом на посетителей в торговом центре в пригороде Сиднея преступнику. Об этом ТАСС рассказал посол России Алексей Павловский.

«На данный момент личность этого мужчины неизвестна, мы не располагаем возможностями разыскать его», - отметил он.

Дипломат допустил, что точная информация о мужчине может появиться в ходе полицейского расследования.

«О его русскоязычности свидетельствуют слова корреспондентки одного из СМИ. Она говорила, про то, что он кричал на русском. Других упоминаний в СМИ о русскоязычности этого человека нет», - добавил Павловский.

В субботу неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, погибли шесть человек. В СМИ появилась информация, что остановить нападавшего пытался молодой человек, который разговаривал на русском языке.