Израиль заявил о разрыве связей со Starlink из-за слов Маска о секторе Газа

Маск заявил, что международные гуманитарные организации получат доступ к спутниковой связи Starlink в секторе Газа. Такое решение он принял после того, как в пятницу Израиль отключил на территории Газы интернет и мобильную связь.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», - заявил Каръи в социальной сети, которая также принадлежит Маску.

Израильская армия приступила к новой фазе боевых действий в Газе. ЦАХАЛ наносит удары с воздуха, на земле и под землей, работают артиллерийские, бронетанковые и пехотные подразделения.