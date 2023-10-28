Израиль заявил о разрыве связей со Starlink из-за слов Маска о секторе Газа
Министерство связи Израиля прервет все коммуникации с американской компанией Starlink после слов ее владельца Илона Маска о секторе Газа. Такое заявление сделал глава ведомства Шломо Каръи в соцсети Х.
Маск заявил, что международные гуманитарные организации получат доступ к спутниковой связи Starlink в секторе Газа. Такое решение он принял после того, как в пятницу Израиль отключил на территории Газы интернет и мобильную связь.
«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», - заявил Каръи в социальной сети, которая также принадлежит Маску.
Израильская армия приступила к новой фазе боевых действий в Газе. ЦАХАЛ наносит удары с воздуха, на земле и под землей, работают артиллерийские, бронетанковые и пехотные подразделения.