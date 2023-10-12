Израиль заявил о проникновении в страну тысяч бойцов ХАМАС
Тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. Об этом коллегам из НАТО заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант на брифинге, его процитировало РИА «Новости».
«В субботу в семь утра ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», - сказал министр.
В предыдущих оценках израильская сторона говорила о нескольких сотнях проникших на территорию бойцов палестинского объединения.
Галант также сообщил коллегам из НАТО, что ближневосточный конфликт будет долгим. ХАМАС уничтожат до последнего бойца, пообещал министр обороны.
Израиль подвергся атаке ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября. Бойцы палестинского объединения проникли на израильскую территорию и взяли в плен заложников.
После нападения авиация Армии обороны Израиля начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа. Минобороны страны назвало своей целью на этой территории все объекты ХАМАС. По данным на утро 12 октября, при ударах ЦАХАЛ в Газе погибли более 1,2 тысячи человек.