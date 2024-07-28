28 июля 2024, 12:55

Израиль заявил о последнем шансе предотвратить войну с Ливаном

Unsplash
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Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения «Хезболла», чтобы предотвратить войну. Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн написал об этом соцсети Х.

«Единственный способ для мира <...> - вынудить „Хезболлу“ выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем», - написал он.

Резолюция призывала к полному прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой», выводу израильских войск из Ливана.

Ранее израильские истребители атаковали «Хезболлу» на ливанской территории. Военные уничтожили склады с оружием и инфраструктуру боевиков. При этом израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к руководству страны и потребовал начать войну с «Хезболлой».

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что в случае конфликта страна и члены «оси сопротивления» поддержат ливанское движение. Он предрек большое региональное столкновение.

Израиль Соцсети Войны ООН Ливан
28 июля 2024, 13:24
США создадут новое военное командование в Японии
Unsplash
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США создают новое военное командование в Японии для противодействия Китаю. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Новое американское командование будет координировать военные действия с японцами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий», - написали авторы материала.

Американские и японские чиновники о его создании официально объявят 28 июля.

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Страны теперь решают поставленные задачи сами, заявил ученый Цуй Хэн. Не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в частности Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Большую тревогу у США вызывают отношения Китая и России. Особое беспокойство возникло из-за совместных военных учений стран у берегов Аляски.

США Военные учения Военные Япония Ученые Чиновники Запад Китай Азия
28 июля 2024, 12:26
Лавров встретился с руководством Малайзии в национальной рубашке страны
РИА «Новости»
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Малазийская сторона предложила главе МИД России Сергею Лаврову провести встречу в традиционных рубашках в стиле батик. Об этом сообщило РИА «Новости».

Коллеги из Малайзии поинтересовались у российского дипломата, будет ли ему комфортно в национальной одежде.

«Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно», - отметил Лавров.

На встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую рубашку со светлыми узорами в виде звезд.

Батик представляет собой технику ручной росписи, которой украшают ткань. В Малайзии для изготовления такой одежды обычно используют тонкий хлопок.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем. Последний выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи.

Одежда Сергей Лавров Россия
28 июля 2024, 12:17
Рискованный выбор. В Аргентине нашли «маленькую Россию»
Unsplash
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С 2022 года в Аргентину переехало больше 75 тысяч россиян, некоторые из них открыли в Буэнос-Айресе свои салоны красоты, рестораны и другие заведения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Из некоторых районов аргентинской столицы из-за наплыва русских образовалась «Маленькая Россия», отметили в издании. Чаще всего россияне переезжают в Бельграно и Палермо, которые славятся модными ресторанами и молодым населением.

В газете добавили, что решение переехать в Аргентину являлось рискованным, так как эта страна «борется с одной из самых высоких мире годовой инфляцией 272% и уровнем бедности, достигшим 56%».

Ранее аргентинский президент Хавьер Милей провел ряд «шоковых» экономических реформ. Из-за девальвации национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар произошел очередной скачок инфляции. В марте глава государства после критики со стороны оппозиции отменил указ о повышении зарплаты чиновникам.

Аргентина Россия
28 июля 2024, 11:22
Преемник Пригожина попал в плен в Мали
РИА «Новости»
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Преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос попал в плен в Мали. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Колонна частной военной компании попала в засаду сепаратистов «Координация движений Азавада». Преемника Пригожина оперативно обменяли обратно.

«Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности», - написал Рожин.

Он также подтвердил гибель автора и администратора Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. Последние шесть месяцев тот работал по Сирии и африканским странам, был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ноябре 2023 года напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-факто не существует. Публикации о ее работе обычно не имеют под собой серьезных оснований, отметил пресс-секретарь президента.

Сирия Евгений Пригожин

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