Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

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Система предназначена для противодействия баллистическим ракетам, ее развернули еще в 2017 году.

«Перехватчик системы ПРО „Хец 3“ впервые использовали 9 октября. Комплекс успешно перехватил воздушную цель, запущенную в районе Красного моря в сторону Израиля», - говорится в сообщении.

В четверг силы обороны Израиля объявляли о перехвате запущенной ракеты из Йемена, однако об использовании конкретно «Хец 3» ничего сообщалось.

Израиль утверждал, что «Хец 3» способна перехватывать баллистические ракеты на расстоянии до 2,4 тысячи километра и на высоте до 100 километров.

Британские СМИ ранее сообщили, что Израиль первым в истории провел бой в космосе , ликвидировав ракету хуситов в верхних слоях атмосферы.