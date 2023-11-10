10 ноября 2023, 06:10

Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

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Израильские военные впервые применили передовую систему противоракетной обороны «Хец 3» в бою. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Система предназначена для противодействия баллистическим ракетам, ее развернули еще в 2017 году.

«Перехватчик системы ПРО „Хец 3“ впервые использовали 9 октября. Комплекс успешно перехватил воздушную цель, запущенную в районе Красного моря в сторону Израиля», - говорится в сообщении.

В четверг силы обороны Израиля объявляли о перехвате запущенной ракеты из Йемена, однако об использовании конкретно «Хец 3» ничего сообщалось.

Израиль утверждал, что «Хец 3» способна перехватывать баллистические ракеты на расстоянии до 2,4 тысячи километра и на высоте до 100 километров.

Британские СМИ ранее сообщили, что Израиль первым в истории провел бой в космосе , ликвидировав ракету хуситов в верхних слоях атмосферы.

Израиль Ракеты Военные
10 ноября 2023, 06:36
Первых россиян выпустят из сектора Газа 10 ноября
Unsplash
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Первые 85 россиян покинут сектор Газа 10 ноября. Управление погранпереходов и границ анклава включило их в список на эвакуацию через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщил Rafael Online.

В список на переход включили десятки обладателей иностранных паспортов, в том числе 85 россиян. Их пригласили к 7:00 (08:00 по московскому времени) во внешний зал погранперехода. В управлении предупредили, что пропустят детей при наличии разрешения от родителей.

Погранпереход в Египет открыли 1 ноября. Из сектора Газа выпустили британцев, немцев, украинцев, австралийцев и людей с двойным гражданством других стран.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение местных властей отложить эвакуацию россиян. По ее словам, дипломаты выполнили все необходимые условия. Несмотря на это, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что списки согласуют в течение двух недель.

Конфликт Израиля и Палестины
10 ноября 2023, 04:33
Уверенность Путина в международных отношениях оценили в США
Пресс-служба Кремля
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Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского президента. Об этом заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

Журналистка прокомментировала визит Путина в Казахстан для встречи с президентом республики Касым-Жомарта Токаевым.

«На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией», - заявила Элиатт.

По ее мнению, Путин «по-прежнему уверен в себе».

Холли Элиатт отметила, что Россия поддерживает крепкие политические и экономические связи с другими странами СНГ. Страны Центральной Азии также заинтересованы в партнерских отношениях с Россией, поэтому не идут на поводу у Запада.

Владимир Путин прибыл в Казахстан на переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в четверг, 9 ноября. В частности, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в космической сфере. Владимир Путин предложил казахстанскому коллеге расширить совместную работу в области производства космической техники.

США Казахстан Международные отношения Россия Владимир Путин
10 ноября 2023, 03:31
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»
Unsplash
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Россия решила свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Такое заявление опубликовали на сайте МИД РФ.

«Главный аргумент западников - Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако эти страны так и не представили предварительных результатов и отказываются сотрудничать с понесшими ущерб государствами», - указали в ведомстве.

В МИД РФ объяснили, что при таких условиях российская сторона решила свернуть работу над проектом заявления, он продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.

Российские представители объявили о планах предложить проект заявления председателя Совбеза 26 сентября. В нем говорилось о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей взрыва. Однако в СБ ООН документ не приняли.

После этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что некоторые страны Запада не хотят наказывать виновников теракта на «Северном потоке».

Россия МИД РФ Северный поток
10 ноября 2023, 02:44
Биполярное расстройство диагностировали у США в российском МИД
РИА «Новости»
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Подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков. Слова дипломата привел ТАСС.

Рабков пояснил, что США с одной стороны отрицают объективную реальность, а с другой - пытаются эту реальность изменить.

«Я считаю, что это проявление… „биполярочки“, извините меня за грубость», - заявил дипломат.

Рябков напомнил, что диалог по стратегической стабильности заморозили именно США. По словам дипломата, американские власти взяли глубоко враждебный курс в отношении России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США занимаются разорением Европы. Дипломат напомнил, что американские власти навязали странам Евросоюза дорогой сжиженный природный газ, уничтожают европейское производство и заставляют Европу отказаться от экономических связей с Россией. При этом сами США продолжают закупать у России уран и другие важные ресурсы и материалы.

США Международные отношения МИД РФ

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