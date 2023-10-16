Израиль заявил о ликвидации 6 высокопоставленных представителей ХАМАС
Израильские военнослужащие ликвидировали шестерых высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС с 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Представителей палестинского движения уничтожили в секторе Газа ЦАХАЛ и израильская служба безопасности Шабак (или Шин-Бет). Среди ликвидированных оказался командующий Южным округом национальной безопасности ХАМАС Муэтаз Эйд. По данным израильской армии, его устранили 15 октября на основании точных разведданных.