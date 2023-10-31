Израиль заявил о 800 тысячах эвакуированных с севера сектора Газа

«Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий», - сказал он.

ЦАХАЛ призвал жителей города Газа и его пригорода уехать на юг анклава. По словам представителя армии, там они получат продовольствие и медикаменты. Постоянный наблюдатель от Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что на юге сектора Газа погибли три из восьми тысяч жертв конфликта среди палестинцев. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что в анклаве не осталось безопасных мест.

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми предупредил, что из-за столкновений на Ближнем Востоке произойдет гражданская война в Европе. Он заявил, что активизируются радикалы-исламисты.