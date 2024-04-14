Израиль заявил, что сорвал атаку Ирана

Атака большим количеством ракет и беспилотников по территории Израиля со стороны Ирана привела к очередной опасной эскалации на Ближнем Востоке. До такой ситуации довели неурегулированные конфликты в регионе, первым из которых являются споры Израиля и Палестины. На это указали в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве выразили крайнюю озабоченность ночной атакой и призвали все стороны к сдержанности.

«Рассчитываем, что региональные государства решат имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», - отметили в министерстве.

Дипломаты напомнили, что МИД Ирана назвал атаку частью самообороны , на которую имеет право по статье устава ООН, и ответом на нападения на свои объекты, включая удар по зданию консульского отдела посольства в Дамаске.

Из-за позиции западных членов Совета Безопасности ООН адекватной реакции на этот случай не было, отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали россиян, находящихся в Израиле, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и следовать всем рекомендациям консульства и департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Иран запустил в сторону Израиля большое число беспилотников и ракет в ночь на воскресенье, 14 апреля. В Исламской Республике назвали проведенную операцию «Правдивое обещание». Целью атак глава Генштаба Ирана назвал информационный центр на границе с Сирией, а также авиабазу Неватим сил обороны Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов , выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехватили средства ПВО. Он подтвердил, что часть ракет попали на авиабазу, но серьезного ущерба не причинили.