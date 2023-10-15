Израиль заявил, что ХАМАС взял в плен 155 человек

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«Хагари добавил, что на текущий момент ЦАХАЛ проинформировал <…> семьи 155 пленных», - указали журналисты.

Ранее отмечалось, что по разным данным, в плену у членов ХАМАС может быть около 150 израильтян.

Папа римский Франциск ранее заявил о необходимости соблюдать международное право в секторе Газа и спасать гражданское население. Он призвал открыть гуманитарные коридоры для вывода мирного населения. Также глава Римско-католической церкви заявил, что ХАМАС должен освободить взятых в заложники израильтян.

После воскресной проповеди на площади Святого Петра Франциск отметил, что вооруженные столкновения в Израиле и Палестине приведут только к страданиям и гибели людей. Он выразил соболезнования семьям жертв конфликта и сообщил, что молится за всех пострадавших в регионе. Глава Римско-католической церкви заявил, что стороны конфликта должны прекратить бои и урегулировать ситуацию.