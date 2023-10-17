Израиль запросил у США военную помощь на 10 млрд долларов
Конгресс рассмотрит выделение средств на помощь Израилю. Его правительство запросило у США 10 миллиардов долларов, сообщили источники газеты The New York Times.
Три знакомые с запросом чиновники заявили, что Израилю потребовалась чрезвычайная помощь США на сумму 10 миллиардов долларов. Решающее слово останется за конгрессом. Он рассмотрит общий пакет помощи киевскому режиму, израильской армии, Тайваню и собственным пограничникам - деньги нужны для укрепления границы Штатов с Мексикой.
Сенатор Чак Шумер заявил, что американские законодатели уже обсудили отправку боеприпасов в Израиль. По его словам, ЦАХАЛ может получить артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, ракеты для системы ПВО «Железный купол» , высокоточные бомбы и комплекты JDAM.
Бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявлял, что Израилю, в отличие от Украины, потребуются всего один - три миллиарда долларов от США. Он призвал не сравнивать объемы военной помощи двум странам.